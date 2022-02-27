МВД Украины запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ

МВД Украины запустило сайт 200rf.com, где публикуют фотографии и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники

Советник министра внутренних дел Вадима Денисенко заявил, что МВД Украины запустили сайт 200rf.com, где россияне могут найти информацию о погибших и раненых солдатах в Украине.

Также на сайте выкладывают фотографии документов погибших и пленных.

Денисенко заявил, что украинская сторона относится по-человечески к пленным, им оказывают медицинскую помощь.

Еще известно, что у российских солдат отобрали мобильные телефоны и они не имеют никакой связи.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о войне Украины с Россией: оккупанты несут рекордные потери, тысячи мертвых и сотни пленных.

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