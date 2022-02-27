МВД Украины запустили сайт для поиска пленных и убитых солдат РФ

Советник министра внутренних дел Вадима Денисенко заявил, что МВД Украины запустили сайт 200rf.com, где россияне могут найти информацию о погибших и раненых солдатах в Украине.
Также на сайте выкладывают фотографии документов погибших и пленных.
Денисенко заявил, что украинская сторона относится по-человечески к пленным, им оказывают медицинскую помощь.
Еще известно, что у российских солдат отобрали мобильные телефоны и они не имеют никакой связи.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о войне Украины с Россией: оккупанты несут рекордные потери, тысячи мертвых и сотни пленных.
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