Война в Украине: в сети появилось видео прямо с передовой

Украинские военные продолжают оказывать ожесточенное сопротивление российским войскам. Оккупанты несут серьезные потери. Многие защитники Украины и простые граждане начинают отказываться от русского языка.

Украинские защитники продолжают держать оборону. В сети появилось видео прямо с поля боя, на котором видно, как бесстрашно идет солдат ВСУ по дороге с военной техникой. Вокруг слышна стрельба, идет бой с российскими оккупантами.

Ролик был опубликован на странице советника главы Офиса президента Украины и военного обозревателя Алексея Арестовича.

Солдат, который снимает видео, также и комментирует происходящее. Он заявил, что хочет отказаться от русского языка после войны.

С видео можно ознакомиться ниже. Осторожно, ненормативная лексика.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с украинцами, 5 погибших.

Кроме того, мы писали, что украинские военные захватили в плен командира российского танкового батальона.

Еще напомним, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.