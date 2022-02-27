Война Украины с Россией: оккупанты несут рекордные потери, тысячи мертвых и сотни пленных

Следуя официальным данным, российские войска несут колоссальные потери.
Об этом сообщает телеграм-канал Украина Online Новости Война.
Также несмотря на попытки, украинские войска отстояли город Ирпень.
Русские оккупанты настолько ослаблены и не имеют припасов, что воруют в магазинах.
Также большая часть россиян сдается в плен и сообщает, что жалеет о том, что пошл воевать с Украиной.
Также «Курсор» писал о том, что в Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков.
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