Война Украины с Россией: оккупанты несут рекордные потери, тысячи мертвых и сотни пленных

Российские войска пытаются прорвать оборону украинцев, однако терпят неудачи и несут огромные потери.

Следуя официальным данным, российские войска несут колоссальные потери.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина Online Новости Война.

Также несмотря на попытки, украинские войска отстояли город Ирпень.

Русские оккупанты настолько ослаблены и не имеют припасов, что воруют в магазинах.

Также большая часть россиян сдается в плен и сообщает, что жалеет о том, что пошл воевать с Украиной.

Также «Курсор» писал о том, что в Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков.

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