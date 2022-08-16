«Мы не приемлем угроз»: Тайвань отреагировал на новый «удар» со стороны Китая

Китай во вторник ввел санкции в отношении семи тайваньских чиновников и законодателей, которых он обвинил в том, что они «приверженцы независимости».

Санкции были введены после того, как в этом месяце спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. По словам Китая, эта поездка подала неверный сигнал тем, кого он считает силами, выступающими за независимость.

Китайское Управление по делам Тайваня сообщило, что среди тех, кто попал под санкции, были фактический посол Тайваня в США Сяо Би-Кхим, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Веллингтон Ку и политики от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня.

Представитель Управления по делам Тайваня заявил, что те, кто попал под санкции, не смогут посещать Китай, Гонконг и Макао. Фирмы и связанные с ними инвесторы также не смогут получать прибыль в Китае.

«В течение некоторого времени несколько несгибаемых сепаратистских элементов, исходя из своих собственных интересов, пошли на все, чтобы вступить в сговор с внешними силами в провокациях в защиту независимости Тайваня, — цитирует пресс-секретаря государственное информационное агентство Синьхуа. — Они намеренно спровоцировали конфронтацию через Тайваньский пролив и безрассудно подорвали мир и стабильность в регионе».

Министерство иностранных дел Тайваня заявило в ответ, что остров является демократией, в которую «Китай не может вмешиваться».

«Более того, мы не можем мириться с угрозами со стороны авторитарных и тоталитарных систем», — заявила журналистам в Тайбэе официальный представитель министерства Джоанн Оу.

Санкции не будут иметь практического значения, поскольку высокопоставленные тайваньские чиновники не посещают Китай.

«Курсор» писал, что Китай раскрыл свои секреты: военные учения около Тайваня сыграли против него.