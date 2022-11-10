Мы собираемся использовать ведьму: звезду футбола хотят излечить от травмы оригинальным методом

Генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура рассказала о том, что собираются делать в сборной Сенегале после того, как её звезда Садио Мане получил травму перед Чемпионатом мира в Катаре.

Об этом сообщает Mako.

«Это была очень печальная новость. Мы собираемся использовать ведьму, чтобы вылечить его рану. Не знаем, поможет ли, но все равно воспользуемся. Молитва о чуде», – рассказала Самура.

Известно, что травма Мане стала настоящим потрясением для сборной Сенегала, на которую возлагали большие надежды перед Чемпионатом мира. Футболист повредил сухожилие ноги во время игры мюнхенской «Баварии» с бременским «Вердером», после чего его заменили примерно на двадцатой минуте игры. Согласно различным сообщениям, ожидается, что Мане будет отсутствовать около месяца, а конкретная дата его возвращения пока не называется.

Также «Курсор» сообщал, что из Израиля в Катар полетят чартеры к Чемпионату мира по футболу-2022.