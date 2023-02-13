Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без россиян и немецких «правых»

Среди гостей — канцлер ФРГ, президенты Франции и Польши, лидеры скандинавских стран, вице-президент США, а также руководители НАТО, ЕС и ООН.

Почти 150 высокопоставленных чиновников со всего мира примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Среди них не будет представителей российской федерации*, а также немецких «правых».

Об этом рассказал глава конференции Кристоф Гойсген, сообщает Укринформ.

По словам Гойсгена, в конце недели в Мюнхене ожидают встретить более 45 глав государств и правительств, а также 83 министра иностранных дел и обороны.

Среди гостей — канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда, лидеры скандинавских стран, вице-президент США Камала Гаррис и крупнейшая в истории конференции делегация американских парламентариев, руководители международных организаций — в частности, НАТО, ЕС и ООН.

Что касается рф, то Гойсген сообщил, что представителей российских властей было решено не приглашать.

«Мы интенсивно смотрели в последние месяцы и недели, что происходит. Путин в своих высказываниях ни на йоту не отошел от своей линии. Он отрицает право на существование независимой Украины, есть признаки того, что следы аварии MH 17 ведут в кремль. – сказал немецкий дипломат.

Не пригласили на конференцию и депутатов немецкого Бундестага от партии Альтернатива для Германии.

Как сообщал Курсор, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 18 февраля, в российской федерации запланировали акции в европейских странах для продвижения пророссийских настроений, провоцирования народных волнений в связи с санкциями против рф и военной помощью, которая оказывается Украине.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!