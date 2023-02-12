Москва запланировала митинги в Европе для усиления пророссийских настроений — аналитики

Неспособность кремля политически влиять на принятие решений в НАТО приводит к попыткам организовать показательные митинги «солидарности», задуманные по аналогии с теми, что проводились коммунистической Москвой во времена холодной войны.

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 18 февраля, в российской федерации* запланировали акции в европейских странах для продвижения пророссийских настроений, провоцирования народных волнений в связи с санкциями против рф и военной помощью, которая оказывается Украине.

Об этом сообщают аналитики Robert Lansing Institute (RLI).

Очевидно, что по оперативному замыслу москвы подобные действия должны вызвать у населения определенные сомнения о единстве Запада в вопросе противодействия вооруженной агрессии россии.

«Неспособность кремля политически влиять на принятие решений в НАТО приводит к попыткам организовать показательные митинги «солидарности», задуманные по аналогии с теми, что проводились коммунистической москвой во времена холодной войны», — утверждают эксперты.

Источники в москве отмечают, что в рамках продолжающихся усилий по организации пророссийских митингов наблюдается тенденция к организации демонстраций и пикетов возле военных баз США.

«Другой вариант — собрать толпы возле других объектов военной инфраструктуры союзников по НАТО, где занимаются подготовкой украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что такого рода операции кремля предоставляют уникальную возможность разоблачить российскую агентуру и связанные с нею организации.

Помимо запланированных на февраль акций в Великобритании, по информации RLI, с 16 по 18 февраля российские спецслужбы проведут аналогичные мероприятия и в Португалии. Организатором выступает «Португальский совет мира и сотрудничества», являющийся правопреемником прокоммунистической организации «Движение за мир в Португалии». Его лидер Мария Ильда да Коста Фигейреду является членом ЦК «Коммунистической партии Португалии» еще с советских времен.

«Организаторы акций будут требовать прекращения боевые действия в Украине, возобновления прямого политического диалога с Москвой, отказа от санкционной политики, а также будут требовать от правительства Португалии прекратить предоставление военной помощи Украине и т. д.», — утверждают в RLI.

18 февраля в немецком Мюнхене запланирована демонстрация под лозунгом «Переговоры вместо стрельбы». Организатор – «Общественная инициатива против проведения конференции НАТО по безопасности».

По данным аналитиков RLI, в мероприятиях примут участие пророссийские активисты, которые приезжали на оккупированные Россией территории Украины или участвовали в пропагандистских акциях в россии в качестве журналистов или членов общественных организаций. Ряд «мероприятий» на территории Германии, как утверждают аналитики, осуществляется при непосредственной поддержке правопопулистской политической партии «Альтернатива для Германии». Ее представителей подозревают в получении финансовой поддержки со стороны рф, активном сотрудничестве с российскими дипломатами в Германии и членами пророссийских иностранных организаций.

Также сообщается, что 26 февраля на 12:00 (по местному времени) запланирован митинг у базы НАТО в Рамштайне под лозунгом «Остановим экспорт оружия НАТО в Украину с целью предотвратить Третью мировую войну».

Как сообщал Курсор, патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала владимира путина отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!