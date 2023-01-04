На аэродроме Бельбек в Крыму прогремели взрывы: первые подробности

В последний раз в Севастополе слышали взрывы в понедельник.

Сегодня утром во временно оккупированном Севастополе услышали мощные взрывы. Сообщается, что они произошли на аэродроме «Бельбек».

Об этом написали в крымских телеграм-каналах. Официальных комментариев по поводу взрывов в Севастополе пока нет.

Очевидцы дополнили, что «было громко» в районе расположения аэродрома «Бельбек».

Как отмечают эксперты, после анекции Крыма россией в 2014 году полуостров постепенно начал превращаться в огромную военную базу. Так, на аэродроме «Бельбек» хранится часть вражеской авиации оккупантов.

Эксперты сообщают, что перед вторжением на аэродроме находились 38 Су-27/Cу-30, 9 Миг-29, 3 L-39.

По состоянию на 1 октября на аэродроме находилось: 31 Су-27 6 Су-34, 3 МиГ-31, 2 Ми-26, L-39, 4 Ка-27,1 Ми-8/17, 9 Миг-29. В общем, 52 самолета и 7 вертолетов.

По состоянию на 8 ноября: 9 Миг-29, 41 Су-27, 3L-39, 1 Ту-134 УБЛ, 8 Су-34, 1 Миг-31, 2 вертолета — всего 63 самолета и 2 вертолета.

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