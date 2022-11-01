На аэродроме в рф уничтожены два Ка-52: обнародовано видео работы диверсантов

По данным разведки, взрыв полностью уничтожил два российских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Вчера появились сообщения, что на аэродроме в псковской области рф* уничтожены ударные вертолеты Ка-52.

Как пишет Милитарный, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на авиабазе «Веретье» ночью 31 октября произошел мощный взрыв.

По данным разведки, взрыв полностью уничтожил два российских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор». Еще две боевые авиамашины получили существенные повреждения.

Сообщения о взрывах на российском военном аэродроме также обнародовали и в российских медиа.

Но там отмечают, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 30 октября. Тогда, по их данным, произошли три взрыва, в результате которых пострадали якобы только два вертолета Ка-52.

Анонимные российские источники рассказали СМИ, что у вертолетов якобы повреждена только обшивка.

Поврежденные Ка-52 принадлежали 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа рф. О причинах взрывов россияне не сообщают.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором якобы видно, как диверсант закладывает заряды взрывчатки в российский вертолет Ка-52, стоящих на стоянке в пределах аэродрома.

Эти кадры опубликованы в Telegram «Орестократия». На видео видно, как мужчина готовит и закладывает взрывчатку под один из Аллигаторов.

Аналитики группы Ukraine Weapons Tracker проанализировали кадры видео и сообщили, что при установке якобы взрывного устройства в вертолет Ка-52 было использовано спусковое устройство механической задержки ВЗД-6Ч (задержка до 6 часов) и детонатор МД-5М.

Россияне утверждают, что эти Ка-52 якобы были не в летном состоянии и находились на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части.

Ранее мы информировали, что Зеленский рассказал, как россия использовала Беннета.

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