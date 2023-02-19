На аукционе продали личные письма принцессы Дианы к близким друзьям

Письма, которые принцесса Диана писала двум своим ближайшим друзьям во время развода с королем Чарльзом (тогда еще принцем Чарльзом), продали на аукционе за 1 41 150 фунтов стерлингов, согласно отчету Independent. «Конфиденциальная коллекция из 32 очень личных писем и открыток», написанных Сьюзи и Тареку Кассемам, была продана с аукциона Lay’s Auctioneers.

Сообщается, что близкие друзья принцессы Уэльской Сьюзи и Тарек Кассем хранили эти письма более 25 лет. Они не хотели доверять своим детям или внукам право собственности на эти важные документы, поэтому приняли решение продать письма и пожертвовать вырученные деньги на несколько целей, которые заботили принцессу Диану и Сьюзи.

В заявлении аукционного дома говорится: «Некоторые письма действительно касаются огромного стресса, который она испытывала в периоды, когда ее сердце было разбито, но ее сила характера и ее щедрый и остроумный нрав бросаются в глаза».

В одном из писем от 17 февраля 1996 года принцесса написала: «Если бы я год назад знала, что мне предстоит пережить этот развод, я бы никогда не согласилась. Это отчаянно и безобразно». Она объяснила, что за ней пристально следят, и единственный способ общаться с друзьями — это писать письма. «Трудно обсуждать личные вопросы, поскольку мои реплики здесь постоянно записываются и передаются», — добавила она.

В другом письме от 28 апреля 1996 года принцесса Диана написала: «Иногда слишком сложно держать голову высоко, и сегодня я стою на коленях и просто хочу, чтобы этот развод состоялся».

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