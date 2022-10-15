Доступ ограничен: на дне озера в Германии нашли подводную деревню

Дайверам не разрешают касаться дна, чтобы не повредить микроорганизмы озера.

На дне озера Ильзе, расположенном в немецком Аугсбурге (земля Бавария), дайверы сделали снимки подводной деревни.

Об этом сообщает The Mirror.

Посмотреть постройки, расположенные на глубине 15 метров в баварском озере, можно только после прохождения экологического курса. Местная администрация строго следит за чистотой озера, чтобы сохранить условия для роста водорослей и микроорганизмов.

На одном из кадров, сделанном дайверами, запечатлена подводная церковь с водорослями вокруг креста и полуразрушенная башня на туманном фоне.

На этом месте ранее был довольно крупный карьер, его затопили, чтобы создать подводную игровую площадку для дайверов, а также условия для стимулирования роста водорослей и бадяг (пресноводных губок), таким образом здания со временем окрасятся в яркие зеленые цвета.

Благодаря обилию водорослей это баварское озеро считается одним из самых чистых в Германии.

Ныряльщикам разрешают совершать погружения только по прохождении курса основ экологии и проверки по дайв-базе.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили на дне океана вещества, которые имеют инопланетное происхождение. Так, эксперты из международной группы, которую возглавив австралийский физик Антон Валлнер, обнаружили на морском дне следы изотопов железа и плутония.

Еще мы писали, что группа археологов обнаружила у берегов Израиля затонувший корабль, на котором были древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности.