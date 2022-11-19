На фоне вербовки в «ПВК Вагнера» в рф рекордно сократилось количество заключенных

Количество заключенных в рф за последние годы ни разу так резко не сокращалось даже во время амнистии.

За два месяца количество заключенных в мужских колониях рф* сократилось на 23 тысяч человек.

Об этом сообщает российское интернет-СМИ «Медиазона» со ссылкой на статистику российской федеральной службы по исполнению наказаний.

Это происходит на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой «Частной военной компании Вагнер/Лига» для войны в Украине на стороне российских оккупационных сил.

Такое рекордное сокращение заключенных в мужских исправительных колониях наблюдается в сентябре и октябре 2022 года.

К началу сентября в российских колониях находились почти 348 тысяч человек, к началу октября это количество сократилось до 338 тысяч, а к началу ноября – до 325 тысяч.

При этом, как отмечает издание, количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин практически не изменилось.

По данным «Медиазона», количество заключенных за последние годы ни разу так резко не сокращалось даже во время амнистии. В российском издании предполагается, что нынешнее сокращение связано с вербовкой заключенных в ряды «ПВК Вагнера» для участия в войне против Украины.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского прокомментировали возможность тайных переговоров путина с Западом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!