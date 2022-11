На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан

Геологическая служба США заявила, что извержение началось поздно вечером в воскресенье в кальдере вершины вулкана на Большом острове. Сегодня утром потоки лавы находились в районе вершины и не угрожали близлежащим населенным пунктам.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L

«Однако потоки лавы в районе вершины видны с Коны. В настоящее время нет никаких признаков какой-либо миграции извержения в рифтовую зону», — говорится в заявлении Гавайской вулканической обсерватории.

Рифтовая зона — это место, где гора раскалывается, скала потрескалась и относительно слаба, и магме легче выйти наружу.

These photographs were taken by Ken Hon, Scientist in Charge of HVO from Waikoloa at about 1:27am. #MaunaLoa #MaunaLoaErupts

Lava is still erupting from the summit & is overflowing from the caldera. No threats to populated areas currently. https://t.co/yLBkg85jMa pic.twitter.com/vhScY3WGjR

