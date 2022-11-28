На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан

Власти заявили, что Мауна-Лоа на Гавайях, крупнейший в мире действующий вулкан, начал извергаться впервые почти за четыре десятилетия.

Геологическая служба США заявила, что извержение началось поздно вечером в воскресенье в кальдере вершины вулкана на Большом острове. Сегодня утром потоки лавы находились в районе вершины и не угрожали близлежащим населенным пунктам.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

«Однако потоки лавы в районе вершины видны с Коны. В настоящее время нет никаких признаков какой-либо миграции извержения в рифтовую зону», — говорится в заявлении Гавайской вулканической обсерватории.

Рифтовая зона — это место, где гора раскалывается, скала потрескалась и относительно слаба, и магме легче выйти наружу.

These photographs were taken by Ken Hon, Scientist in Charge of HVO from Waikoloa at about 1:27am. #MaunaLoa #MaunaLoaErupts Lava is still erupting from the summit & is overflowing from the caldera. No threats to populated areas currently. https://t.co/yLBkg85jMa pic.twitter.com/vhScY3WGjR — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

«Невозможно предсказать, как долго извергается вулкан и может ли лава излиться на населенные районы острова. Но я могу сказать вам, что прямо сейчас мы находимся в постоянном контакте с Гавайской гражданской обороной, и они предоставляют обновления членам сообщества», — говорит Миэль Корбетт, представитель Геологической службы США.

Несмотря на то, что агентство гражданской обороны отметило, что нет никаких признаков выхода лавы с вершины, агентство гражданской обороны заявило, что оно открыло убежища в Каилуа-Коне и Пахала, поскольку у него есть сообщения о самостоятельных эвакуациях людей вдоль побережья Южной Коны.

«В социальных сетях появилось несколько изображений, свидетельствующих об активности лавы за пределами кальдеры. В настоящее время миграция лавы в рифтовую зону не подтверждена», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что крупнейший в мире действующий вулкан посылает сигналы о возможном извержении. Официальные лица призвали людей готовиться к «бегству в спешке».

Курсор сообщал, что на небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан.

Напомним, что на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна. Так, на одном из склонов вулкана из разлома течет магма, зафиксированы большие выбросы пепла. Фронт лавового потока достиг северного основания кратера.