На границе Индии и Китая произошло столкновение между военными, есть раненые — СМИ

Пострадавших на китайской стороне было намного больше, чем на индийской.

Возле границы Индии и Китая произошла стычка между военными обеих стран, в рамках чего зафиксировано открытие стрельбы.

Об этом сообщает The Hindu.

Это произошло в пятницу, 9 декабря, в секторе Таванг, индийском штате Аруначал-Прадеш. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что «ранений на китайской стороне было намного больше, чем на индийской», но дипломаты отказались подробно обсуждать это событие.

По информации другого источника, между военными произошла перестрелка, а также у некоторых индийских солдат зафиксированы переломы конечностей. Их эвакуировали в больницу, и они уже идут на поправку. Инсайдер утверждает, что в ходе конфликта со стороны Китая присутствовало примерно 600 военнослужащих.

«9 декабря 2022 года войска Народно-освободительной армии (НОАК) вступили в контакт с ЛАК в секторе Таванг, который твердо и решительно противостоял своим войскам. Это противостояние привело к легким травмам нескольких военнослужащих с обеих сторон. Обе стороны немедленно отошли от этого района», – рассказали в армии Индии.

Там добавили, что после инцидента командиры обеих сторон в районах провели встречу под флагом, чтобы обсудить этот вопрос в соответствии со структурированными механизмами восстановления мира и спокойствия. Он отметил, что в некоторых районах вдоль ЛАК в секторе Таванг есть районы с разным восприятием, в которых обе стороны патрулируют район до своих линий притязаний. Это стало тенденцией с 2006 года, добавили в армии.

Любопытно, что подобное в районе Аруначал-Прадеша происходит не впервые, ибо границу между Китаем и Индией до сих пор четко не определили, в силу чего солдаты часто конфликтуют друг с другом, когда патрулируют свои территории. Например, в октябре прошлого года около 100 солдат Народно-освободительной армии Китая в секторе Таванг вторглись на территорию, которую Индия считает своей. Это привело к стычке пограничников.

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