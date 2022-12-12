В Кирьят-Ате мужчина напал с ножом на болельщика во время просмотра футбольного матча

Потерпевший получил легкие ножевые ранения и был доставлен в больницу Рамбам для оказания медицинской помощи

Жителя Кирьят-Аты задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений местному жителю из-за ссоры во время просмотра матча чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает портал Maariv.

В ходе расследования выяснилось, что во время просмотра футбольного матча, который демонстрировался в минимаркете Кирьят-Аты, между находившимся там несовершеннолетним и присутствующими начался спор.

«Тем временем на место происшествия прибыл отец несовершеннолетнего и нанес ножевое ранение 55-летнему жителю Кирьят-Аты в ногу. В результате потерпевший получил легкие ранения и был доставлен в больницу Рамбам для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в ноябре в Ариэле произошло ножевое нападение. Один из террористов нейтрализован. По данным Hatzalah, один человек был ранен в результате ножевого теракта в промышленной зоне Ариэля. В нападении принимали участие двое террористов.

По данным службы экстренной помощи «Спасатели без границ», в ходе нападения с ножом был ранен охранник у входа в промышленный парк Ариэля и еще два человека на ближайшей заправочной станции. Один из нападавших был застрелен силами безопасности на шоссе 5 недалеко от места ножевого нападения в промышленной зоне Ариэль.

Также Курсор писал о том, что двое солдат израильской пограничной полиции получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Хаваре. Предполагается, что палестинец нанес ножевое ранение одному из полицейских, который столкнулся с ним. В ответ полицейский открыл огонь по террористу, и он был нейтрализован.

Ранее Курсор писал, что шокирующее видео унижения арабскими подростками еврея-харедим попало в сеть.