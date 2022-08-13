На Калифорнии обрушился огненный торнадо: есть жертвы

В Гормане, расположенном на северо-западе округа Лос-Анджелес, спасатели борются с огненным торнадо, который уже забрал жизни четверых человек.

В американском штате Калифорния (США) во время пожара к северу от Лос-Анджелеса возник огненный торнадо. На его ликвидацию было отправлено более 200 спасателей.

Об этом сообщает издание Мirror.

Огонь начал распространяться в национальном лесу Кламат в Северной Калифорнии, поэтому тысячам жителей пришлось быстро эвакуироваться из района. Спасатели отметили, что не видели еще такого масштабного огня, его очаг в течение двух часов распространился с полутора до 59 гектаров.

Многочисленные очаги горения образовались в один и в результате возник огненный торнадо. Гигантские языки пламени начали сворачиваться в спираль и подниматься над землей. Это атмосферное явление считается довольно редким.

Сообщается, что в результате пожара погибли четыре человека. В Калифорнии его появление могли спровоцировать аномально высокие температуры и сильные ветра.

«Курсор» писал ранее, что на юго-западе Франции продолжает свирепствовать лесной пожар, для его тушения привлечено более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета, но их действия пока безуспешны.

Еще мы писали, что в северной части долины реки Иордан в июле произошел сильный пожар, к тушению которого привлекли десятки спасателей и авиацию.