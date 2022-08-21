Наводнения и оползни в Индии: не менее 50 погибших

Интенсивные муссонные дожди захлестнули сотни деревень, из пострадавших районов уже эвакуированы 120 тысяч человек.

В результате наводнений и оползней, вызванных интенсивными муссонными дождями, за последние три дня в северной и восточной Индии погибло не менее 50 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что дожди захлестнули сотни деревень, сметая дома и оставляя жителей в затруднительном положении, пока спасатели спешат эвакуировать выживших. В результате сильных ливней, за которыми последовали оползни и наводнения в гималайском штате Химачал-Прадеш за последние три дня погибли по меньшей мере 36 человек.

В соседнем горном штате Уттаракханд четверо человек погибли и 13 пропали без вести из-за непрекращающихся дождей.

«Мы направили вертолеты для спасения людей, которые застряли в отдаленных районах из-за инцидентов, связанных с дождем. Спасательная операция идет полным ходом», — сообщил сотрудник отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий Уттаракханда Ранджит Кумар Синха.

Тем временем в восточном штате Одиша из-за продолжающихся проливных дождей погибли по меньшей мере шесть человек.

В целом наводнения в Индии затронули почти 800 тысяч людей. 120 тысяч человек уже эвакуированы из пострадавших районов.

Ранее Курсор сообщал, что в конце июля по меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс.

Халил Абдоллахи, глава департамента кризисного управления провинции, сообщил, что проливные дожди в районе деревни Солтан Шахбаз в Эстахбане вызвали наводнение с плотины Родбал.

Ранее Курсор информировал о том, что проливной дождь обрушился на охваченную войной столицу Йемена и ее окрестности, вызвав наводнение и обрушение здания, в результате которого погибли 10 человек, включая четырех детей.