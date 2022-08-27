Наводнение в Пакистане: около тысячи жертв, 30 млн беженцев

Муссонные дожди, начавшиеся в середине июня, привели к чрезвычайным смертоносным наводнениям. Больше всего пострадали провинции Белуджистан и Синд.

Около тысячи человек погибли и более 30 миллионов остались без крова в Пакистане из-за муссонных дождей, которые с июня продолжают обрушиваться на страну.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, с середины июня погибло не менее 937 человек, в том числе 343 ребенка, при этом большие участки юго-западной провинции Белуджистан остаются затопленными.

Более половины жертв приходится на Белуджистан и южную провинцию Синд, где 234 и 306 человек погибли соответственно в результате рекордных дождей, которые затронули полмиллиона домов по всей стране.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил свою официальную поездку в Великобританию. Он обратился за финансированием к дружественным странам и международным организациям в связи с сильнейшим за последние десятилетия наводнением.

«Продолжающийся ливень вызвал опустошение по всей стране. Потери, которые еще предстоит задокументировать, сопоставимы с разрушительными наводнениями 2010 года», — написал Шариф в Твиттере.

Как сообщал Курсор, в июле по меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс.

Халил Абдоллахи, глава департамента кризисного управления провинции, сообщил, что проливные дожди в районе деревни Солтан Шахбаз в Эстахбане вызвали наводнение с плотины Родбал.

Он сказал, что 55 человек были спасены в результате наводнения, которое затопило 15 автомобилей. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе в результате наводнений и оползней, вызванных интенсивными муссонными дождями, в северной и восточной Индии погибло не менее 50 человек.

Дожди захлестнули сотни деревень, сметая дома и оставляя жителей в затруднительном положении, пока спасатели спешат эвакуировать выживших. В результате сильных ливней, за которыми последовали оползни и наводнения в гималайском штате Химачал-Прадеш за последние три дня погибли по меньшей мере 36 человек.