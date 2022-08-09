На китайском острове из-за коронавируса застряли 80 тысяч туристов

Власти острова приняли решение ввести ограничения, отменив на прошедшие выходные все рейсы и поезда с острова или на остров, поэтому там застряли более 80 тыс. туристов.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В частности, в Санья, туристическом приморском городе на юге острова с населением более миллиона жителей, общественные развлекательные заведения, такие как спа, караоке-бары и бары закрыты с прошлой недели, но супермаркеты и аптеки остаются доступными.

Отдыхающие, которые хотят уехать, должны предоставить пять негативных тестов за последние семь дней, а тем временем они должны оставаться в изоляции. На своем сайте город Санья заявляет об открытии во вторник лаборатории с возможностью анализа 100 тысяч тестов на COVID-19 в день.

Город утверждает, что открыл много пунктов проверки, где жители и иностранцы ежедневно выстраиваются в очередь, чтобы получить разрешение на выезд.

Также в муниципалитете заявляют, что по всему городу гостиницы должны предоставлять гостям скидку 50% отмены ограничений на поездки.

Застрявшие на острове туристы жалуются, что у них нет даты возвращения, как и нет никакого видения на этот счет.

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