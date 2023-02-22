На концерт с участием путина в Лужниках «согнали» 200 тыс. россиян: в СМИ показали фото и видео

Сегодня в москве* тысячи людей собрались в Лужниках на митинг-концерт, посвященный годовщине войны в Украине и Дню защитников Отечества.

Ожидается, что владимир путин примет участие и выступит позже.

На путинге в лужниках случайно спутали фонограммы и включили гитары вместо скрипок( неудобно вышло! pic.twitter.com/w4kJ4uu1TS — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) February 22, 2023

Валери Хопкинс из New York Times находится на стадионе и сообщает, что организаторы заявили, что в Лужниках сейчас присутствуют 200 тысяч человек.

I’m at Luzhniki stadium I. Moscow for a patriotic concert and celebration of Russia’s Defenders of the Fatherland day. Organizers say 200K here. Putin to speak later. pic.twitter.com/j3g50nJMXX — Valerie Hopkins (@VALERIEinNYT) February 22, 2023

The Moscow Times сообщили, что правительственное учреждение вынудило 70% своих сотрудников пойти на сегодняшний провоенный митинг, организаторы которого также пообещали раздать участникам горячие обеды и российские флаги.

На выходе из метро стоят автозаки, внутри синего электробуса спят полицейские. Часть массовки подходит к микроавтобусу ЛДПР, чтобы сдать билеты и отметиться в списках. 22 февраля в «Лужниках» пройдет митинг-концерт с участием российских артистов и Владимира Путина. pic.twitter.com/GpGig1Wfug — SOTA (@Sota_Vision) February 22, 2023

Газета цитирует слова одного государственного служащего: «Честно говоря, я думаю, что это абсурд. Мы должны идти, и мы ничего не можем с этим поделать. Власти используют концерт как инструмент пропаганды, чтобы покрасоваться в глазах Z-патриотов и тех, кто смотрит телевизор. Я бы не пошел на мероприятие добровольно.

В СМИ появлялись имена артистов, которые поддержали войну и выступят на концерте: среди них Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Niletto, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

Митинг-концерт в московских «Лужниках» начался Первым выступили актер Владимир Машков и певец Григорий Лепс. По информации «Верстки», зрителей не выпускают даже в туалет. Их заставляют стоя махать флагами, улыбаться и кричать «Россия». pic.twitter.com/KmZYECgeiL — Вот Так (@vottak_tv) February 22, 2023

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.