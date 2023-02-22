На концерт с участием путина в Лужниках «согнали» 200 тыс. россиян: в СМИ показали фото и видео

14:20, Сегодня
Мировые новости
владимир путин фото
Фото: скриншот из YouTube

На концерт в Лужниках согнали массовку.

Сегодня в москве* тысячи людей собрались в Лужниках на митинг-концерт, посвященный годовщине войны в Украине и Дню защитников Отечества.

Ожидается, что владимир путин примет участие и выступит позже.

Валери Хопкинс из New York Times находится на стадионе и сообщает, что организаторы заявили, что в Лужниках сейчас присутствуют 200 тысяч человек.

The Moscow Times сообщили, что правительственное учреждение вынудило 70% своих сотрудников пойти на сегодняшний провоенный митинг, организаторы которого также пообещали раздать участникам горячие обеды и российские флаги.

Газета цитирует слова одного государственного служащего: «Честно говоря, я думаю, что это абсурд. Мы должны идти, и мы ничего не можем с этим поделать. Власти используют концерт как инструмент пропаганды, чтобы покрасоваться в глазах Z-патриотов и тех, кто смотрит телевизор. Я бы не пошел на мероприятие добровольно.

В СМИ появлялись имена артистов, которые поддержали войну и выступят на концерте: среди них Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Niletto, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

Читайте также: путин наградил военных, сбивших малазийский Boeing 777.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.