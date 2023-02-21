Путин наградил военных, сбивших малазийский Boeing 777

Президент *рф владимир путин подписал указ о присвоении 53-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования.

Об этом сообщает «ТАСС».

«Присвоить 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 53 гвардейская зенитная ракетная бригада», – сказано в документе.

Согласно версии международных расследователей, именно к этой бригаде относился «Бук», из которого 17 июля 2014 года под Донецком сбили Boeing 777 Малайзийских авиалиний. Трагедия унесла жизни 298 человек.

Суд в Гааге признал виновным в этом тогдашнего министра обороны так называемой «днр» стрелкова-гиркина. Он и его подчинённые заочно получили пожизненный срок, о чем подробнее читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о сдвиге в деле о сбитии Boeing 777 в Украине.

Помимо этого наш сайт писал о главных тезисах о войне в Украине, высказанных путиным перед федеральным собранием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!