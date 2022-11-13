Символика нацистов и призывы сжигать евреев: вокруг Марша в честь Дня независимости Польши разгорелся скандал

В субботу оппозиционные политики в Польше раскритиковали полицию за задержание антифашистских активистов и за то, что она не отреагировала на появление символа нацистской эпохи во время марша.
Задержание активистов произошло во время пятничного ежегодного Марша Независимости, проводимого ультраправыми в Варшаве.
Многие либеральные группы, выступившие против марша, в течение многих лет обвиняют полицию в том, что она демонстрирует благосклонное отношение к националистам.
Контрпротестующие держали в руках белые розы и транспарант с надписью «Национализм — это не патриотизм», прежде чем полиция убрала их с места, расположенного рядом с маршрутом марша.
Депутат от оппозиции Михал Щерба из центристской партии «Гражданская платформа» в субботу обвинил правящую партию «Право и справедливость» в создании «репрессивного государства» из-за обращения с мирными протестующими.
Польский сенатор, который также является членом политической оппозиции, Кшиштоф Брейза, опубликовал в Твиттере фотографию с марша участников, несущих знамя с символом «Черное солнце» охранников СС нацистской Германии. Брейза отметил, что полиция не вмешивалась.
Продвижение тоталитарных идеологий в Польше является незаконным.
«Во время Варшавского восстания 1944 года тысячи поляков погибли от рук немецких нацистов из СС. Не знаю, почему полиция не отреагировала на такую криминальную символику в Варшаве, так сильно пострадавшей во Второй мировой войне. С другой стороны, демонстранты с демократическими взглядами были насильственно удалены», — сказал Брейза Associated Press.
Также в субботу Американский еврейский комитет осудил антисемитское событие, произошедшее на фоне мероприятий в честь Дня независимости в польском городе Кракове, где выступавшие в пятницу осудили еврейский народ в парке. Один оратор говорил о сожжении евреев, и толпа скандировала: «Долой еврейскую оккупацию».
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