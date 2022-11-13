Символика нацистов и призывы сжигать евреев: вокруг Марша в честь Дня независимости Польши разгорелся скандал

Депутаты от оппозиции критикуют полицию за то, что она задержала антифашистских активистов в Варшаве, но не отреагировала на нацистскую символику.

В субботу оппозиционные политики в Польше раскритиковали полицию за задержание антифашистских активистов и за то, что она не отреагировала на появление символа нацистской эпохи во время марша.

Задержание активистов произошло во время пятничного ежегодного Марша Независимости, проводимого ультраправыми в Варшаве.

Многие либеральные группы, выступившие против марша, в течение многих лет обвиняют полицию в том, что она демонстрирует благосклонное отношение к националистам.

Контрпротестующие держали в руках белые розы и транспарант с надписью «Национализм — это не патриотизм», прежде чем полиция убрала их с места, расположенного рядом с маршрутом марша.

Депутат от оппозиции Михал Щерба из центристской партии «Гражданская платформа» в субботу обвинил правящую партию «Право и справедливость» в создании «репрессивного государства» из-за обращения с мирными протестующими.

Польский сенатор, который также является членом политической оппозиции, Кшиштоф Брейза, опубликовал в Твиттере фотографию с марша участников, несущих знамя с символом «Черное солнце» охранников СС нацистской Германии. Брейза отметил, что полиция не вмешивалась.

„Czarne słońce” Himmlera (SS). Na ulicach Warszawy, którą na śmierć zatłukł jego podwładny — SS Obergruppenfuhrer Erich von dem Bach-Zelewski. Rzeźnik Warszawy.

Widzą to setki ludzi, nikt nie reaguje. Nikogo to nie razi.

Świat staje na głowie.#SwastykaToNieSymbolSzczęścia pic.twitter.com/jH7MSbjXQS — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) November 12, 2022

Продвижение тоталитарных идеологий в Польше является незаконным.

«Во время Варшавского восстания 1944 года тысячи поляков погибли от рук немецких нацистов из СС. Не знаю, почему полиция не отреагировала на такую ​​криминальную символику в Варшаве, так сильно пострадавшей во Второй мировой войне. С другой стороны, демонстранты с демократическими взглядами были насильственно удалены», — сказал Брейза Associated Press.

Также в субботу Американский еврейский комитет осудил антисемитское событие, произошедшее на фоне мероприятий в честь Дня независимости в польском городе Кракове, где выступавшие в пятницу осудили еврейский народ в парке. Один оратор говорил о сожжении евреев, и толпа скандировала: «Долой еврейскую оккупацию».

Ранее Курсор писал, что в Ришон ле-Ционе осквернили синагогу: опубликовано видео.