На мужа спикера Конгресса США совершено нападение: подробности

Пола Пелоси срочно доставили в больницу. В момент нападения Нэнси Пелоси не было в Сан-Франциско.

В резиденцию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско ворвался неизвестный с ножом и ранил ее мужа Пола.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пелоси.

Отмечается, что Пола Пелоси срочно доставили в больницу, где он получает медицинскую помощь и ждет полного выздоровления. В момент нападения Нэнси Пелоси не было в городе. Устанавливается личность нападающего и его мотивы.

Спикер и ее семья выразили благодарность тем, кто первым отреагировал на инцидент, и привлеченным медицинским работникам, а также попросили о конфиденциальности.

Как сообщал Курсор, в июле экс-премьер-министр Японии был застрелен во время предвыборного выступления. Он занимал свой пост в 2006 году и в 2012-2020 годах.

Глава правительства Израиля Яир Лапид и другие израильские политики выразили соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«От имени правительства и народа Израиля я выражаю соболезнования японскому народу и его правительству в связи с трагической смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ», — говорится в заявлении Лапида.

Также редакция нашего сайта сообщала, что мировые лидеры шокированы кровавым происшествием в Японии. Представители разных стран назвали покушение на убийство экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ «гнусным» и «совершенно разрушительным».

Японские СМИ сообщили, что подозреваемый в нападении задержан, сопротивления он не оказывал. Его личность установлена — это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.