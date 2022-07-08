Мировые лидеры шокированы кровавым происшествием в Японии

Министерство иностранных дел Китая потрясено расстрелом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и выразило соболезнования его семье, заявил на брифинге для журналистов официальный представитель МИД КНР.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о покушении на Синдзо Абэ: «Ужасно слышать об гнусном нападении на Синдзо Абэ».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что расстрел бывшего премьер-министра Японии был «совершенно разрушительным событием», и он молится о нем.

Японские СМИ уже сообщили, что подозреваемый в нападении задержан, сопротивления он не оказывал. Его личность установлена — это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

«Курсор» писал, что экс-премьер-министр Японии застрелен во время предвыборного выступления. Во время предвыборного выступления было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он занимал свой пост в 2006 году и в 2012-2020 годах.

Наш сайт писал, что к отставке Джонсона может быть причастна рф — экс-глава МИД Украины. Вчера Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.