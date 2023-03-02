На острове Пасхи нашли новую статую моаи

На дне пересохшего озера на острове Пасха, также известном как Рапа-Нуи, археологи неожиданно раскопали доныне неизвестную статую моаи.

Об этом сообщает Smithsonian magazine.

Следует отметить, что моаи – известные каменные фигуры, расположенные вокруг острова. После этой неожиданной находки ученые надеются на совершение дальнейших открытий, связанных с дополнительными моаи и инструмента.

Также запланировано проведение радиуглеродной датировки для определения возраста этих статуй.

«Мы думаем, что знаем все моаи, но потом появляется новый. Когда в озере есть один моаи, их, вероятно, будет больше», – отметил археолог из Университета Аризоны Терри Хант.

Найденные моаи меньше почти 1000 других статуй на острове, высота которых может составлять до 10 метров, а вес – до 80 тонн. Исследователи считают, что моаи являются «обоготворенными предками» островитян.

Следует отметить, что остров Пасхи является отдаленной чилийской территорией, расположенной в Тихом океане в 3,5 тысячи километрах от материковой части Чили. Большую часть острова с населением около 8000 человек охраняют как национальный парк, а также он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно распространенной научной точке зрения, прибытие первых жителей этого острова состоялось из Восточной Полинезии в период 400 и 700 годами нашей эры. Голландский ученый Якоб Роггеве – первый европеец, нашедший остров, когда увидел его в Пасхальное воскресенье 1722 года.

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