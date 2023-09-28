На школьном уроке рюкзак начал двигаться и взорвался

В польской школе произошел взрыв, потому что в рюкзаке школьника взорвался смартфон. Аксессуар сперва начал спонтанно перемещаться, а после загорелся.
Об этом сообщает wprost.pl.
Это случилось на территории начальной школы Суховоля (Люблинское воеводство) в понедельник, 25 сентября.
"Во время занятий загорелся телефон в рюкзаке одного из учеников. Вероятно, что в устройстве взорвалась батарея", – заявил представитель городского управления Государственной пожарной охраны в Замостье.
По словам одного из учителей, во время одного из уроков рюкзак начал произвольно перемещаться по комнате, а после он загорелся. Сотрудники учебного заведения сперва провели эвакуацию детей, а после начали тушить пламя.
После рюкзак с его содержимым решили вынести за пределы здания школы. На место инцидента прибыли пожарные службы, которые ликвидировали возгорание.
По предварительной версии, телефон не был подключен к электросети. К счастью, вследствие этого происшествия никто не пострадал.
По словам младшего бригадира Марцина Жулевского из городского управления Государственной пожарной службы в Замостье, он впервые стал свидетелем настолько необычной ситуации.
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