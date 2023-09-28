Похищение подростка на севере Израиля - в полиции рассказали детали

Трое похитителей избили юношу и угрожали убийством, если тот обратится в полицию.

На севере Израиля трое человек из-за конфликта, возникшего между кланами, похитили подростка, нанесли ему телесные повреждения, а потом со связанными руками оставили возле дороги. Против них уже подано обвинительное заключение в окружной суд Назарета.

Об этом пишет издание "Детали".

Похитителями оказались 27-летний Ахмед Сааид, 20-летний Али Сааид и 24-летний Амран Аль-Асламин. Под угрозой оружия они схватили юношу, сковали его наручниками и когда везли в машине, приставили к его животу заряженный пистолет. Позже подозреваемые связались со своими родственниками, чтобы они также поучаствовали в расправе. В итоге, подростка оскорбляли, плевали в него и избивали палкой.

Позже один из похитителей сделал возле головы жертвы несколько выстрелов, а другой достал нож и засунул ему в рот, оставив резаные раны. Юношу предупредили, что если он расскажет обо всем полиции, то они снова его найдут и убьют. Потом пострадавшего посадили обратно в машину, связали ему руки и оставили возле дороги.

"Курсор" писал ранее, что жителя Бат-Ямы затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Но полиции удалось задержать подозреваемых и освободить заложника.

Еще мы писали, что в Бразилии похитили израильского бизнесмена Моше Бенедека. После того как местные бразильские власти успешно установили его местонахождение, похитители отпустили мужчину.