На территории Польши упала ракета российского производства — МИД

СМИ сообщали, что 15 ноября во время самого массированного ракетного обстрела Украины со стороны россии* в Люблинском воеводстве Польши упали две российских ракеты.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Польши, что на территории их страны упали ракеты российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Об этом сообщает rp.pl, ссылаясь на представителя ведомства Лукаша Ясину.

«15 ноября 2022 года в течение нескольких часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее инфраструктуры со стороны россии. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевском уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша», — заявил Ясина.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны, на котором, согласно первоначальным сообщениям, российские ракеты попали в город недалеко от границы с Украиной.

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли в результате взрыва в селе Пшеводув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Польские официальные лица заявили, что причина взрыва пока неизвестна, но польская радиостанция ZET сообщила, что на город упали две ракеты, предположительно российские.

Польша является членом НАТО. Хотя прямое нападение на страну НАТО может привести к введению в действие статьи 5 договора, однако пока неясно, будет ли задействована эта статья. Статья 5 предписывает, что если союзник по НАТО станет жертвой вооруженного нападения, все остальные участники договора будут рассматривать это как акт насилия против всего альянса и будут предпринимать действия, которые они сочтут необходимыми, чтобы помочь подвергшемуся нападению союзнику.

В Минобороны россии назвали сообщения о попадании российских ракет в Польшу «преднамеренной провокацией», заявив, что они не наносили никаких ударов вблизи украинско-польской границы.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнования польскому народу, написав в Твиттере: «Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление».

Министр обороны добавил, что НАТО может ответить, обеспечив дополнительную противовоздушную оборону в Польше и на части Украины. Пабрикс сослался на статью 4 договора НАТО, согласно которой союзники должны встретиться для проведения консультаций по ситуации и дальнейших действий.

Министерство иностранных дел Эстонии написало в Твиттере: «Последние новости из Польши вызывают большую тревогу. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО».

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в Твиттере во вторник вечером: «Относительно новостей из Польши сегодня вечером по крайней мере о двух взрывах. Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва твердо солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории #НАТО должен быть защищен!»

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила во вторник вечером, что считает сообщения о ракетных ударах по Польше «подтвержденными».

«В любом случае, я считаю это эскалацией ситуации, даже если это было ошибкой. И даже если это было провокацией или намеренно, мы все это воспримем как эскалацию конфликта даже в связи с тем, что произошло сегодня в Киеве», — сказала Чернохова.

Министр обороны Словакии Яро Над выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, написав в Твиттере: «россия должна объяснить, что произошло. Бессмысленные атаки на инфраструктуру должны быть немедленно прекращены».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения во вторник вечером, заявив: «Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими национальными границами. Российские ракеты поразили Польшу. Сколько раз Украина говорила, что террористическое государство не ограничится нашей страной? Дальнейшее развитие российского террора — лишь вопрос времени. Чем дольше россия чувствует себя безнаказанной, тем больше будет угроз для всех, кто находится в пределах досягаемости российских ракет. Обстреливать ракетами территорию НАТО. Это ракетная атака рф на коллективную безопасность! Это очень значительная эскалация. Мы должны действовать».

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Бельгия «решительно осуждает» инцидент на территории Польши, добавив, что «Бельгия поддерживает Польшу. Мы все являемся частью семьи НАТО, которая более чем когда-либо объединена и оснащена для защиты всех нас».

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что США работают с польским правительством над сбором дополнительной информации и не могут подтвердить сообщения или какие-либо подробности.

«Мы определим, что произошло, и какими будут соответствующие следующие шаги», — сказал представитель.

Президент Джо Байден предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде полную поддержку США в расследовании в стране взрыва, в результате которого погибли два человека недалеко от границы с Украиной, заявил Белый дом.

«Президент Байден предложил США полную поддержку и помощь в расследовании в Польше», — заявил Белый дом после выступления пары.

Послы стран НАТО встретятся сегодня, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 альянса после взрыва в Польше недалеко от украинской границы, который, как сообщается, был вызван российской ракетой.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Курсор сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!