Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Polsat News.

«В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию», ‒ рассказал Мюллер.

О причинах созыва пока что официально не сообщили. Однако, это может быть связано с массированным ракетным ударом армии *рф по территории Украины.

Местные журналисты из Radio Zet утверждают, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается, что погибли двое человек.

На место происшествия прибыла полиция, прокуратуры и войска. В то же время есть и другая версия, которой поделилась Radio Lublin. Так, в Пшеводове произошел инцидент примерно в 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами.

Эту информацию радиостанции подтвердила местная полиция. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.



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Также «Курсор» сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

Помимо этого, пресс-секретарь президент рф дмитрий песков заявил, что россия выступает «категорически против» резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате репараций Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!