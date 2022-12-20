На территорию посольства Финляндии в москве забросили кувалды

По данным внешнеполитического ведомства Финляндии, этот акт не нанес ущерба посольству и его сотрудникам.

В москве* группа неизвестных людей в масках забросила кувалды на территорию посольства Финляндии.

Эту информацию подтвердили в министерстве иностранных дел Финляндии.

“Сегодня около 12 часов по московскому времени во двор посольства Финляндии в москве были брошены кувалды. Этот акт не нанес ущерба посольству и сотрудникам”, – отметили в МИДе.

Неизвестные люди в масках забросали посольство Финляндии в Москве кувалдами pic.twitter.com/FWttEaze28 — Republic (@Republic_Mag) December 20, 2022

Как сообщал Курсор, Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на рижской встрече лидеров стран, входящих в «Объединенные экспедиционные силы» (JEF).

По его словам, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает. При этом Ниинистё отметил, что сложно предположить, когда он может наступить. Журналисты задали главам государств вопрос о том, что они думают об идее президента Франции предоставить россии гарантии безопасности. Эту идею отвергли, в том числе, руководители Нидерландов, Литвы и Эстонии. Не поддержал ее и финский президент. «Соседи россии – это те, кому нужны гарантии безопасности. Если россия предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба», – сказал Ниинистё. Также Курсор информировал о том, что Швеция и Финляндия готовы разместить у себя ядерное оружие после вступления в НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!