В Турции произошло новое землетрясение: подробности

27 февраля, в понедельник, возле города Измир (Турция) зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщило Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) в Twitter.

Эксперты утверждают, что землетрясение произошло в 21:22 по местному времени в Измирском заливе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 14,5 километров.

Это не первое землетрясение, произошедшее сегодня, 27 февраля, в Турции. В частности, по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre), на востоке страны зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2, а само землетрясение произошло на глубине 10 км.

Также землетрясение магнитудой 5,6 нанесло урон турецкому городу Малатья. Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, находился в районе Йешилютр.

В AFAD заявили, что 25 зданий в городе были разрушены. Также 69 человек госпитализировали в больницы с различными травмами.

Во время землетрясения дома снова рушились, как карточные домики (видео смотрите здесь). На местах работаю спасатели и городские экстренные службы. Сообщалось о как минимум одном погибшем.

Также «Курсор» сообщал, что население Южного побережья полуострова Крым (Украина) почувствовали небольшой подземный толчок. Так, о землетрясении сообщили жители Ялты, Гурзуфа и Массандры. Очевидцы говорили, что в офисах на несколько минут зашатались столы, кресла и цветы в подставках, но последствий и разрушений нет.

Помимо этого бывший главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар процитировал Талмуд и сделал вывод, что недавние землетрясения спровоцированы беззаконием человека, в частности гей-сообществом.