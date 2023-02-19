На Турцию обрушилось новое землетрясение: что известно на данный момент

В субботу, 18 февраля, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1 баллов.

Об этом сообщает «Нabertürk TV«.

Управление по ликвидации последствий стихийного бедствия сообщило, что очаг землетрясения располагался на глубине 12 километров у города Гексун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3.

Пока не было сообщений о разрушениях и пострадавших. Однако, турецкая обсерватория Кандилли зарегистрировала более 5,8 тысячи афтершоков после землетрясений 6 февраля.

Напомним, утром 6 февраля на Турцию и Сирию обрушились мощные землетрясения, в результате которых были разрушены многие дома. По последним данным, число погибших в Турции превысило 40 тысяч человек. Кроме того, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясения, будет полностью разрушен и отстроен заново.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что сейсмологи предупредили о новых мощных подземных толчках в Турции, и недавние землетрясения могут быть только предвестником подобных явлений в других регионах страны. Сейсмологи также предупреждают о возможных афтершоках в Стамбуле, что может привести к катастрофическим последствиям.

Специалисты ВОЗ заявляют, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии сталкиваются с риском замерзнуть насмерть без электричества, еды, воды или жилья. Многие агентства по оказанию помощи и неправительственные организации, работающие в регионе, опасаются, что число погибших может существенно возрасти из-за отсутствия удобств для тех, кто потерял дома.