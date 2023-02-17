Сейсмологи предупредили о новых мощных подземных толчках в Турции

Существует опасность афтершоков в области Стамбула, что может привести к катастрофическим последствиям.

Недавнее землетрясение на юго-востоке Турции может быть только «репетицией», поскольку подземные толчки могут произойти и в других регионах страны.

Об этом информирует издание Hurriyet.

Так, по данным сейсмологов, существует опасность афтершоков в области Стамбула, что может привести к катастрофическим последствиям.

Сообщается, что в крупнейшем городе страны около более 1 млн различных зданий и 4,5 млн квартир — в каждом жилье проживает в среднем более трех человек. Эксперты уточнили, что 255 тысяч зданий в Стамбуле были построены до 1980 года, еще 538 тысяч строений появились в период с 1980 по 2000 год.

376 тысяч зданий были построены после землетрясения в Коджаэли, которое произошло в 1999 году. Таким образом, 70% строений в городе были возведены до 2000 года.

Исходя из возраста зданий и их сейсмоустойчивости эксперты предполагают, что при землетрясении магнитудой 7,5 баллов 13 492 здания будут разрушены, 39 325 зданий получат сильные повреждения, 136 746 зданий будут повреждены умеренно, а 300 963 здания пострадают незначительно.

Как сообщал Курсор, Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.