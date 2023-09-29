Российский диктатор владимир путин отчаянно ищет хоть каких-нибудь союзников, и не важно, с какой репутацией.

Глава кремлевского режима провел в москве* переговоры с президентом Южного Судана Сальваторе Киром, известным в большинстве своем благодаря видео, на котором он «обмочился» прямо во время исполнения государственного гимна. Не обошлось без конфузов и во время его встречи с путиным, который на фоне своего африканского коллеги показался чуть ли не каким-нибудь «технократом».

Об этом пишет nv.ua.

Дело в том, что Кир никак не мог самостоятельно справиться с наушником для синхронного перевода. Как бы ни глава Южного Судана пытался пристроить его к своему уху, у него ничего не получалось, из-за чего переговоры с каждой секундой становились все более бессмысленными.

В итоге в ситуацию вмешался сам путин, решивший показать Киру, как правильно пользоваться наушниками на своем примере.

"Вот так, вот так, мистер президент", - объяснял он своему гостю, и продолжался весь этот абсурд больше минуты.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин попал в конфуз, передав привет погибшим военным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!