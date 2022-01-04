На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Медики Марселя обнаружили на юге Франции новый вариант коронавируса, который был выявлен у вернувшихся из Камеруна путешественников.

Известно, что на данный момент новому штамму присвоили условное обозначение B.1.640.2.

Специалисты заявляют о 46 мутациях нового штамма COVID-19.

При этом, уровень угрозы или заразности этого штамма пока неизвестен.

Как указывается в исследовании Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU), у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты COVID-19 на определение мутаций показали «нетипичную комбинацию».

При этом накануне французский министр здравоохранения Оливье Веран допустил, что в стране, возможно, ежедневно коронавирусом заражаются около полумиллиона человек.

При таком количестве суточного прироста зараженных вполне может появится новая мутация.

Вопрос только в том, насколько она опасна и конкурента по сравнению с остальными штаммами коронавируса, в том числе штаммом Омикрон.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, как коронавирус уничтожает почки.

По словам экспертов, на органах буквально появляются рубцы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.