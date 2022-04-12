На юге Ливана взорвался тайник с оружием, есть погибший и пострадавшие

Взрыв прорвал здание в Банафуле, недалеко от портового города Сидон. Причина неясна, но, согласно неподтвержденным сообщениям, там мог быть тайник с оружием.

Рано утром во вторник в здании на юге Ливана произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и семеро получили ранения, сообщил сотрудник службы безопасности Ливана.

Об этом передает The Times Of Israel.

Взрыв в городе Банафул, недалеко от портового города Сидон, разрушил двухэтажное здание, которое служило зданием муниципалитета и разведывательным центром шиитского движения «Амаль».

По словам силовика, погибший был сыном мэра города. Не сразу было ясно, что вызвало взрыв, который также нанес материальный ущерб близлежащим зданиям и автомобилям.

Чиновник сказал, что взрыв мог быть вызван дизельным топливом, хранящимся внутри здания. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен давать официальные заявления.

По другим неподтвержденным данным, в здании находился тайник с оружием. Военнослужащие оцепили здание, обыскивая завалы в поисках улик и жертв.

Видео и фотографии, якобы показывающие место взрыва, были опубликованы в социальных сетях.

At least one person was killed and three were injured in an explosion near a scout center near Sidon in southern #Lebanon on Tuesday. https://t.co/xPgZwsA33j — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) April 12, 2022

В конце прошлого года оружие, хранившееся для палестинской группировки ХАМАС, взорвалось в здании в лагере палестинских беженцев в портовом городе Тир на юге Ливана, в результате чего десятки человек получили ранения. ХАМАС отрицал, что хранил там оружие, и заявил, что взрыв был вызван кислородными баллонами, хранившимися в здании.

Ранее Курсор писал, что в ВВС заявили, что у Израиля больше нет свободы действий над Ливаном.