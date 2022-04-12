24-летний мужчина получил ножевое ранение на предприятии в Бат-Яме

Стало известно о нападении с ножом на мужчину сегодня утром в Бат-Яме. Полицейские задержали двух подозреваемых, ведется расследование.

Утром полиция арестовала двух подозреваемых в причастности к преступному инциденту с ножевым ранением на предприятии в Бат-Яме.

Так, в ходе инцидента 24-летний житель Петах-Тиквы получил ранения средней тяжести. Прибывшие на место полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к нападению.

Полиция закрыла место происшествия на 15 дней.

«Курсор» ранее писал о подозрении на теракт: так, в Ашкелоне сотрудник полиции получил ножевое ранение. Полиция сообщила, что офицер проводил досмотр мужчины, который вызвал у него подозрение, а подозреваемый выхватил нож и напал на полицейского.

Также сообщалось, что подслушивающее устройство обнаружено в подарке от посольства Китая. Источники в органах безопасности пояснили, что ситуация все еще неясна. Министерство иностранных дел расследует возможный дипломатический скандал.

Еще Курсор передавал, что представители министерства обороны Израиля считают, что они останавливают в среднем два террористических нападения каждый день, когда войска проводят операцию в городе Дженин на севере Иудеи и Самарии и окрестностей.