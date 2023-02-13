На юго-западе Японии проснулся один из самых активных вулканов

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности.

В юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю начался извергаться один из самых активных вулканов — Сакурадзиме. Дым из кратера поднялся на высоту около одного километра.

Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Местная метеорологическая обсерватория предупредила жителей в радиусе 2 км от вулкана об опасности потоков лавы и падающих камней.

По данным метеорологического управления Кагосимы, извержение в кратере Сева, первое с апреля 2018 года, наблюдалось в среду,8 февраля, в 10:52, а шлейфы поднялись на высоту 1000 метров в 11:10. Кратер Сева расположен на восточной стороне Минамидаке и был особенно активен в период с 2006 по 2018 год.

Однако эвакуация в прилегающих к Сакурадзиме поселках не объявлялась. Кроме того, пока нет информации о влиянии на авиасообщение в регионе.

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности.

«Курсор» писал ранее, что возле острова Вануату, расположенном в южной части Тихого океана, в Меланезии на архипелаге, состоящем из 83 островов, начал извергаться подводный вулкан Восточный Апиа.

Еще мы писали, что на территории острова Гавайи 7 января начал извергаться один из самых активных вулканов на планете — Килауэа. Местные власти предупредили жителей, что в воздухе могут быть вулканические частицы, но другой угрозы он не представляет.