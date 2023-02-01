Возможно цунами: в Тихом океане начал извергаться подводный вулкан

Возле острова Вануату, расположенном в южной части Тихого океана, в Меланезии на архипелаге, состоящем из 83 островов, начал извергаться подводный вулкан Восточный Апиа.

Об этом сообщает RNZ.

В результате взрывов, произошедших в среду, 1 февраля, вулканический пепел разбросало на сотню километров. Местные власти посоветовали кораблям и самолетам держаться как можно дальше от восточного региона острова Апиа.

Отмечается, что этот подводный вулкан является одним из активных Последний раз он извергался в 2004 году. По данным СМИ, власти попросили людей держаться подальше от побережья, поскольку взрывы грунтовых вод могут вызвать волны цунами.

Для других островов вокруг Апиа была объявлена тревога.

«Курсор» писал ранее, что на территории острова Гавайи 7 января начал извергаться один из самых активных вулканов на планете — Килауэа. Местные власти предупредили жителей, что в воздухе могут быть вулканические частицы, но другой угрозы он не представляет.

Еще мы писали, что 4 декабря, в Индонезии на острове Ява началось извержение самого высокого в стране вулкана Семеру. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров, по склону хлынули потоки лавы.

Напомним, что в пик извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который расположен в южной части Тихого океана, произошло удивительное явление — в небе в течение пяти минут появилось 25 500 молний.

Читайте также, что вулканы на Луне все еще извергались по крайней мере 2 млрд лет назад, примерно на 1 млрд лет позже, чем ученые считали ранее возможным.