В Турции нашли древний египетский амулет

На амулете есть такие отметины, как рука, держащая меч, буквы и пара крыльев.

Заколдованная печать-амулет, предположительно изготовленная в Древнем Египте, была обнаружена при раскопках в Амастрисе, древнем городе, расположенном в районе Амасра в Бартине, Турция.

Об этом сообщила газета Daily Sabah.

На месте раскопок, которое было передано в дар Министерству образования Турции в 2014 году, с 2017 года строилась школа, но проект был остановлен, и район был специально обозначен, когда там были обнаружены артефакты, предположительно относящиеся к римской эпохе. Во время раскопок, проведенных исследователями из Дирекции музея Амасры и Университета Бартин, исследователи обнаружили амулет пирамидальной формы.

На амулете есть такие отметины, как рука, держащая меч, буквы и пара крыльев.

Заведующая кафедрой археологии литературного факультета Университета Бартын доцент Фатма Багдатлы Чам отметила, что артефакт является первым в своем роде артефактом, найденным в римском сооружении из мрамора второго века нашей эры.

«Мы видим, что есть фигура, изображающая бога Беса, которого мы знаем из египетской религии, изображенного прочерченными линиями в основании произведения. В верхней части произведения мы видим, что есть буквы символы и слова-талисманы из древнеегипетской религии, называемой демотической», — сказала Чам.

«Буквенные знаки на работе, вероятно, представляют это значение защиты. Как своего рода предмет-талисман, мы можем определить его как предмет, который человек носит, чтобы защититься от зла ​​и болезней или в любом другом смысле, в котором он хочет быть защищенным. Мы можно сказать, что это единственный образец такого рода, найденный в римском слое в Анатолии во время раскопок», — добавила она.

Чам говорит, что исследование является важной вехой для археологов: «Мы выясним, что означает эта печать и является ли человек, носящий ее, священником, религиозным деятелем или кто-то носит ее в целях здоровья и безопасности. Возможно, мы найдем выяснить, принес ли его сюда солдат легиона (после) своей миссии на востоке».

Ранее Курсор писал, что обнаруженный в Египте туннель может быть входом в гробницу Клеопатры. Археолог из Университета Санто-Доминго считает, что она, возможно, нашла вход в затерянную гробницу Клеопатры после двух десятилетий поисков в Египте.

Курсор сообщал, что в Египте обнаружили 1300-метровый туннель. Оказалось, что часть находки располагается под водой, где найдено еще немало ценных артефактов.

Тутанхамон: тайна жизни и смерти фараона. Самый известный фараон Египта провел короткую, но очень насыщенная жизнь, секреты которой продолжают раскрывать ученые.

Ранее Курсор сообщал, что в Египте обнаружили древнейшую в мире карту звездного неба. Звездная карта на пергаментах имеет примерно те же координаты звезд, соответствующие ожидаемой прецессии в 129 г. до н. э.

Курсор писал, что ученые выяснили, сколько лет Древнему Египту. Также сообщал, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем.

Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие. Ученые были заняты попытками выяснить причину смерти «Таинственной дамы», 2000-летней древнеегипетской мумии.