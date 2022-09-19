Начало конца ОДКБ и лидерство Китая в Средней Азии: итоги саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде продемонстрировал, что у Организации Договора о коллективной безопасности нет будущего.

Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывшийся в узбекском Самарканде 15 сентября, продемонстрировал, что у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет будущего.

Об этом говорится в материале портала Global News.

Отмечается, что по результатам мероприятия «фактически главным игроком в Центральной Азии вместо россии* становится Китай, у которого, как признался президент рф владимир путин, есть «беспокойство и вопросы» к России относительно войны против Украины. А в ней она проигрывает».

По мнению автора, наступление украинской армии на Харьковском направлении сильно подкосило авторитет путина и китайскую уверенность в необходимости помогать россии.

«Таким образом, Пекин начал относиться к москве с презрением. На стратегическом уровне он и дальше будет говорить о партнерстве с россией, но помогать в предоставлении вооружения или в обходе западных санкций не будет. Пекин и дальше будет извлекать выгоду от низких цен на российскую нефть и газ, которые москва предлагает своим покупателям из Азии после прекращения значительных поставок энергоресурсов в Европу», — говорится в статье.

Как отмечает издание, россия желала считать себя глобальным политическим игроком, а сейчас становится только сырьевым придатком Китая. В частности, путину было очень неприятно, когда лидеры стран, присутствующие на саммите, преднамеренно опаздывали на встречу с ним.

«Свое отношение к рф продемонстрировала даже принимающая сторона – Узбекистан, когда путина в аэропорту Самарканда вышел встречать не президент, а премьер-министр. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев за день до того встречал председателя КНР Си Цзиньпина», — напоминает издание.

По словам автора статьи, добавили головной боли президенту страны-гаранта в ОДКБ возобновившиеся военные конфликты между Азербайджаном и Арменией, а также Кыргызстаном и Таджикистаном, что поднимает вопрос о целесообразности организации, где одни ее члены воюют между собой, а другие не получают необходимой военной поддержки.

«Именно из-за бессмысленности общения с лидерами стран-союзниц по ОДКБ (в первую очередь Россией), когда на армянской территории идут боевые действия, и отсутствовал на саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян», — считает автор материала.

Издание напоминает, что спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил недовольство реакцией ОДКБ на эскалацию военного конфликта, а также тем, что решающую роль в прекращении огня во время недавнего обострения на армянско-азербайджанской границе сыграли США, а не россия.

«Путин приезжал на саммит уже проигравшим, а уехал еще и униженным. Он планировал создать многополюсный мир, в котором Россия является одним из полюсов, а оказалось, что она уже находится на задворках в том числе и среди стран Азии. Путину не получилось добиться сколь-нибудь значительных преференций для РФ. Даже наоборот. На площадке саммита договорились о создании транспортного коридора из Китая в Европу через Центральную и Малую Азию (Турция) в обход России», — говорится в материале.

По мнению автора, в ШОС россии отведена второстепенная роль, что обозначает начало конца ОДКБ и развивающуюся тенденцию лидерства Китая в Средней Азии. При этом похожая судьба ждет рф и в БРИКС.

Как сообщал Курсор, Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Также Курсор информировал о том, что Си Цзиньпин проигнорировал ужин с путиным и Эрдоганом на саммите ШОС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!