Иран вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества: кто туда входит

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая противодействует альянсам, где доминируют Соединенные Штаты Америки.

По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна, благодаря подписанию документа, который сделает Иран полноправным членом ШОС, страна приступила к новому этапу разнообразного экономического, торгового, транзитного и энергетического сотрудничества.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Он это заявил, когда лидеры постоянных членов организации, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, *россии, Таджикистана и Узбекистана отправились в Самарканд (Узбекистан), где запланировано проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества. Помимо них, организация имеет стран-наблюдателей (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия) и «партнеров по диалогу» (Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Заявку на вступление в Иран в ШОС одобрили в 2021 году. Тегеран тогда обратился к членам организации с просьбой касаемо помощи в формировании механизма предотвращения санкций, которые ввели страны Запада по причине иранской ядерной программы.

«Отношения между странами, против которых США ввели санкции, такими как Иран, Россия или другие страны, могут преодолеть многие проблемы и вопросы, а также сделать их сильнее. Американцы думают, что против какой бы страны они ни ввели санкции, это ее остановит, но их представление ошибочно», – сказал президент Ирана Ибрагим Раиси владимиру путину, с которым он встретился в Узбекистане.

Ожидается, что Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества в апреле следующего года. Ее еще 15 июня 2011 года основали лидеры Китая, россии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 1917 году Индия и Пакистан тоже стали ее полноправными членами.

Ранее «Курсор» сообщал, что экс-советник заявил, что Ахмадинежад хочет стать Ельциным в Иране.

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