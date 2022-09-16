Си Цзиньпин проигнорировал ужин с путиным и Эрдоганом на саммите ШОС

Китайский лидер совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии.

Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием президентов россии владимира путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глав девяти других государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Отмечается, что Си Цзиньпин, совершающий свою первую зарубежную поездку с начала пандемии, на этой неделе принимает участие в заседании ШОС, возглавляемого Китаем и россией.

При этом лидера КНР не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента россии путина и президента Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация «сослалась на свою политику по COVID-19».

Как сообщал Курсор, лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, что стало его первым визитом за пределы КНР с начала пандемии COVID-19. Встреча Си Цзиньпина и президента Казахстана Касыма-Жомартама Токаева состоялась 14 сентября.

В правительстве Казахстана утверждают, что благодаря переговорам намерены «углубить вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство и развить политическое, торговое, экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество».

Также Курсор информировал о том, что в середине июня президент россии владимир путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.

Также Курсор информировал о том, что лидер КНР Си Цзиньпин подписал указ, который разрешает «невоенное использование вооруженных сил» Китая.

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