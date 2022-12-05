Награда в миллион долларов: Полиция заплатит за данные о взрывах в Сиднее в 1982 году

Австралийская полиция объявила большое вознаграждение за информацию о взрывах двух еврейских учреждений в Сиднее 40 лет назад.

Полиция считает, что один подозреваемый все еще находится в Австралии, и надеется, что вознаграждение побудит общественность выступить. 10 лет назад было предложено вознаграждение в размере 100 000 долларов, но безрезультатно. Полиция заявила, что вознаграждение в размере 1 млн долларов будет выплачено любому, у кого есть информация, которая приведет к аресту и осуждению виновных в нападениях.

Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

В 1982 году нападению подверглись и израильское консульство в Сиднее, и клуб «Хакоа» в Бонди — бомба взорвалась возле консульства, а еще одна взорвалась в подвале клуба, который в то время принимал сотни участников Игр Маккаби.

В то время полиция связала эти два нападения и описала их как работу палестинских националистических террористов, которые, как считается, являются членами палестинской организации 15 мая. Хуссейн аль-Умари, который, как считается, изготовил бомбы, до сих пор разыскивается Министерством юстиции США в связи с рядом терактов.

По данным полиции, за взрывами в Сиднее стояли трое местных жителей. Их лица были составлены на основе описаний свидетелей, и считается, что по крайней мере один из трех в настоящее время находится в Австралии.

Заместитель премьер-министра и министр полиции Пол Тул выразил надежду, что вознаграждение в размере 1 млн долларов станет «последним толчком», необходимым представителям общественности для предоставления информации.

«Эти две ужасные целенаправленные атаки были международными террористическими актами, и, несмотря на значительный ущерб, нанесенный израильскому консульству и клубу «Хакоа», нам очень повезло, что никто не погиб», — сказал Тул.

Командующий по борьбе с терроризмом и специальной тактике Марк Уолтон приветствовал последние события, сказав: «Эти нападения остались в сердцах и умах еврейских, израильских и австралийских общин — и, конечно же, никогда не были забыты следователями — которые усердно работали над подготовкой доказательств для информации коронеру Нового Южного Уэльса».

На пресс-конференции в понедельник исполнительный директор Еврейского совета Нового Южного Уэльса Даррен Барк подчеркнул продолжающееся воздействие взрывов на еврейскую общину Сиднея.

«Эти взрывы были актом террора на родной земле против невинных австралийцев с намерением убить. Общество заслуживает знать правду о том, что произошло в тот день», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что еврейские кварталы в Австралии стали мишенью неонацистов. В почтовых ящиках еврейского квартала в Бонди, Австралия, были найдены антисемитские пропагандистские листовки, рекламирующие неонацистскую группу.

Наша редакция писала, что численность еврейского населения Австралии приблизилось к круглой отметке. Еврейское население Австралии побило новый рекорд по данным последней переписи населения 2021 года.