Исторический рекорд: численность еврейского населения Австралии приблизилось к круглой отметке

Новые данные переписи показывают, что в Австралии проживает почти 100 000 евреев, что является самым высоким показателем за всю историю.

Еврейское население Австралии побило новый рекорд по данным последней переписи населения 2021 года.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что в стране проживает 99 956 евреев, что на 9,8% больше, чем последний показатель в 2016 году, когда их было 91 023, сообщают «Австралийские еврейские новости».

Данные Австралийского статистического бюро (ABS), опубликованные на этой неделе по результатам переписи населения Австралии 2021 года, показали исторический рекорд: еврейское население впервые составило почти 100 000 человек, заявил Исполнительный совет австралийского еврейства (ECAJ).

Со-генеральный директор ECAJ Питер Вертхейм сказал новостному агентству, что, по его мнению, число евреев занижено, поскольку некоторые пережившие Холокост не хотели отмечать свою религию, и, кроме того, нерелигиозные евреи отмечали вариант «без религии». По его оценкам, в настоящее время в Австралии проживает около 120 000 евреев.

Данные переписи показали, что Виктория по-прежнему остается штатом или территорией с наибольшим количеством евреев — 46 645 человек, а Новый Южный Уэльс — на втором месте с 40 249 евреями. Два штата составляют 85 процентов еврейской общины Австралии.

Перепись также показала, что 55 860 евреев родились в Австралии, причем вторым по распространенности местом рождения австралийских евреев является Южная Африка.

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