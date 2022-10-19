Еврейские кварталы в Австралии стали мишенью неонацистов

В почтовых ящиках еврейского квартала в Бонди, Австралия, были найдены антисемитские пропагандистские листовки, рекламирующие неонацистскую группу.

Об этом сообщает Israel National News.

Депутатам еврейской пограничной службы Нового Южного Уэльса рассказали об этом инциденте. Листовки уже отнесли в полицейский участок Бонди-Бич.

«Конечно, это очень еврейский район с синагогами поблизости», – рассказала местная жительница и добавила, что этот акт был «предназначен как запугивание».

Листовки, которые призывали людей присоединиться к группе неонацистов, имели QR-код со ссылкой на веб-сайт Национал-социалистической сети, крупнейшей ультраправой экстремистской группы в Австралии.

«У нас запланированы великие дела, чтобы обеспечить наше будущее на этой земле. Тем временем мы не можем достичь ни одной из наших целей без вас. Примите участие и присоединитесь к вашей локальной сети. Будьте готовы тренироваться, выходить на улицу и жертвовать частью своего личного времени ради более высокой цели. Кровь и честь», – говорилось в листовках, рекламирующих движение «Европейская Австралия».

Председатель Антидиффамационной комиссии Двир Абрамович призвал полицейских и политиков штата принять необходимые меры. Он сказал журналистам, что евреи «не могут спать спокойно, пока эти доморощенные внутренние террористы, ждущие своего часа, бомбы замедленного действия, вербуют молодых белых мужчин и женщин для их арийского дела».

По мнению Абрамовича, есть непосредственная связи между радикализацией и смертельными нападениями. Он полагает, что эта «уродливая риторика» может перейти к настоящим убийствам, потому что участники неонацистской группы могут сделать всё, чтобы «спасти белую расу от их «врагов».

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