Найден самый древний среди известных рунических камней

20:22, Вчера
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Фото: depositphotos.com

Руны впервые начали появляться во 2 веке нашей эры.

В Норвегии археологи из Музея истории культуры в Осло обнаружили самый старый из известных рунических камней.

Об этом сообщает KHM.

Руны впервые начали появляться во 2 веке нашей эры, вплоть до эпохи викингов и позднего средневековья. Руны обычно заменялись латинским алфавитом, когда скандинавы подверглись христианизации около 700 г. н.э. в Центральной Европе и 1100 г. н.э. в Северной Европе.

В Скандинавии сохранилось несколько тысяч камней с руническими надписями эпохи викингов, а в Норвегии найдено около 30 рунических камней железного века. Ранние рунические надписи возникли в Скандинавии в результате контакта с другими культурами.

Открытие было сделано в 2021 году, когда исследователи проводили раскопки древнего могильника возле озера Тирифьорден в Норвегии. Результаты открытия стали известны только сейчас.

Памятник состоит из плоских могил и курганов, в которых при раскопках одного из погребений обнаружены остатки кремированных человеческих костей, древесного угля и рунического камня. Остеологическое исследование предполагает, что умерший был взрослым человеком, а углеродный анализ органических останков определил возраст захоронения в 1-250 г. н.э. в железном веке.

Рунический камень изготовлен из красновато-коричневого песчаника Рингерикс и назван в честь места его обнаружения — Свингерудштайнен. На камне вырезаны восемь рун, которые были истолкованы как заклинания Идибера или, возможно, Идиберуг, Идибергу, Идиберга или Идиберунг на протогерманском языке, предшествующем древнескандинавскому.

«Текст, возможно, относится к женщине по имени Идибера, а надпись может означать «Для Идиберы». Другие возможности заключаются в том, что idiberug воспроизводит такое имя, как Idibergu/Idiberga, или, возможно, фамилию Idiberung», – рассказал профессор Кристель Зильмер из Музея истории культуры Университета Осло.

«Курсор» сообщал, что эксперты выяснили важный факт о викингах.

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