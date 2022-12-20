Найдено древнеегипетское золотое кольцо с изображением бога

Австралийские ученые в одном из древнеегипетских захоронений нашли золотые кольца. На одном из них был изображен бог радости Беса, а на другом – надпись «Госпожа Земли».

Об этом сообщает издание Live Science.

Находку обнаружили в городе Ахетатон, который является современной Амарной, расположенной на восточном берегу Нила. Украшения находились в захоронениях, возраст которых достигает более чем 3300 лет.

На одном кольце изображен Бес в виде карлика. В египетской мифологии он является весельчаком, но в то же время, покровителем домашнего очага, божеством счастья и везенья. На другом кольце археологи увидели надпись, которая переводится «Госпожа Земли», но пока непонятно о ком именно идет речь.

Также исследователи нашли ожерелье из золотых лепестков.

На данный момент раскопки продолжаются. О других находках команда ученых расскажет позже, когда соберет больше информации.

«Курсор» писал ранее, что во время раскопок в Египте была обнаружена группа древних мумий с золотыми языками, которые, как считалось, помогали умершим говорить при переходе в загробную жизнь. Мумии были найдены в некрополе Кевайсна в центральной части дельты Нила, чуть более чем в часе езды от столицы Каира.

Еще мы писали, что археологи при раскопках обнаружили карту Европы, которой 4 тысячи лет. Но долгое время ее скрывали в частной коллекции.