Нападение с ножом на вокзале в Париже: первые кадры и подробности ЧП

В результате нападения с ножом в Париже пострадали несколько человек.

Несколько человек на вокзале Gare du Nord в Париже были ранены в результате нападения с ножом в среду утром, при этом нападавший, как сообщается, был «нейтрализован» городской полицией, которая открыла огонь на месте происшествия.

Reports of six people, including a police officer, being wounded in a knife attack, at Gare du Nord train station in #Paris. Suspect has been shot by police officers.#Attack #GareduNord #France pic.twitter.com/p705rzfBvX — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 11, 2023

По сообщению французского новостного канала BFM TV, полиция закрыла этот район для проведения расследования. Движение поездов также было временно прекращено на всех отправлениях и прибытиях из Парижа-Норд.

Также на станцию ​​прибыли экстренные службы.

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