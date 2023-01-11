Нападение с ножом на вокзале в Париже: первые кадры и подробности ЧП

Несколько человек на вокзале Gare du Nord в Париже были ранены в результате нападения с ножом в среду утром, при этом нападавший, как сообщается, был «нейтрализован» городской полицией, которая открыла огонь на месте происшествия.
По сообщению французского новостного канала BFM TV, полиция закрыла этот район для проведения расследования. Движение поездов также было временно прекращено на всех отправлениях и прибытиях из Парижа-Норд.
Также на станцию прибыли экстренные службы.
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