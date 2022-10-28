Напряженность растет: Северная Корея запустила две ракеты в море

Северная Корея испытала за год рекордное количество ракет, будь то ракеты малой дальности, межконтинентальные баллистические ракеты или другие.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности (SRBM) у своего восточного побережья в пятницу, заявили военные Южной Кореи, в то время как южнокорейские силы завершали почти двухнедельные учения, направленные на сдерживание своего северного соседа.

Запуски ракет во время растущих опасений, что Северная Корея готовит свое первое ядерное испытание с 2017 года, стали последними за 2022 год — год, когда Северная Корея испытала рекордное количество ракет, будь то ракеты малой дальности, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) или другие.

SRBM были выпущены из района Тончхон в северной провинции Канвондо, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Юга (JCS) через четыре дня после того, как соседи обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья разделенного полуострова.

«Наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности», — говорится в заявлении JCS, в нем также сообщается, что они усилили мониторинг и безопасность, тесно координируя свои действия с Соединенными Штатами.

Запуски не представляли непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

Однако они «подчеркивают дестабилизирующее воздействие» незаконных программ Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, добавили они.

Ранее Курсор писал, что постпред рф в ООН заявил о новой «угрозе» со стороны Украины.